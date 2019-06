Die Münchner Polizei hat einen Mann festgenommen, der eine Elfjährige am helllichten Tag vergewaltigt haben soll. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Den Ermittlern zufolge missbrauchte er das Mädchen am Dienstagnachmittag im Stadtteil Obergiesing.

Laut Polizei befand sich die Schülerin auf dem Weg von der S-Bahn nach Hause. In einem Park in Obergiesing habe sie plötzlich Schritte hinter sich gehört. Ein Mann habe sie angegriffen, ihr den Schulranzen heruntergerissen, sie ausgezogen und missbraucht. Danach habe der Täter das Kind aufgefordert, mindestens fünf Minuten liegen zu bleiben, da er sonst sie und ihre Familie töten würde. Er habe ein Wolfsmaske und Latexhandschuhe getragen.

Das Kind habe seiner Mutter von der Tat berichtet, diese habe die Polizei alarmiert. Die Beamten richteten die Ermittlungsgruppe "Wolf" ein, ihr gehörten 25 Ermittler an. Zu der Festnahme will die Polizei am Nachmittag weitere Angaben machen.

Lino Mirgeler/DPA Eine Polizistin sucht mithilfe eines Suchhundes am Rande eines Waldstückes nach Hinweisen.

Es gebe keine Zweifel, dass die Schilderungen des Opfers zutreffend seien, hatte ein Ermittler gesagt. Die Verletzungen der Elfjährigen passten zum Tatort, außerdem seien Spuren gesichert worden. Es gebe zudem zwei Zeugenaussagen, die die Schilderungen des Kindes stützten: Eine Frau habe den Mann mit der Maske gesehen. Eine zweite Zeugin habe den Mann und das Kind gesehen - auf die Entfernung jedoch keinen Übergriff erkannt.

Laut der "Süddeutschen Zeitung" sollen Profiler der operativen Fallanalyse eingeschaltet worden sein, um das Wesen des Täters möglichst genau beschreiben zu können. Auch seine Fernsehgewohnheiten könnten dabei eine Rolle spielen: Im Hauptabendprogramm der vergangenen Tage waren zwei Krimis zu sehen, in denen Täter Tiermasken trugen. In "Der gute Bulle" ging es zudem um den Missbrauch von Mädchen in einer Schule.

Es handele sich um "eine seltene, aber sehr schwerwiegende Tat", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Landläufig werde eine Tat wie diese als Vergewaltigung bezeichnet, sagte er. Juristisch handele es sich wegen des jungen Alters des Opfers um einen Fall schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. "So etwas ist mir in 16 Jahren noch nicht begegnet", sagte Ignaz Raab, Leiter des für Sexualdelikte zuständigen Polizeikommissariats 15.