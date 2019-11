Nach dem tödlichen Raserunfall in München ist gegen einen 34-Jährigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Der 34-Jährige aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen war am Freitagabend einer Polizeistreife aufgefallen, als er verbotenerweise wendete. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er den Angaben zufolge so schnell, dass ihn die Streifenbesatzung aus den Augen verlor und Verstärkung rief.

Der Mann soll auf der falschen Fahrbahnseite davongerast sein und mehrere rote Ampeln ignoriert haben. An einer Kreuzung rammte er laut Polizei zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche, die gerade zusammen mit weiteren Teenagern eine Straße überquerten. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Fußgängerampel grün gezeigt. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, wo der 14-Jährige starb.

Der Unfallfahrer flüchtete laut Polizei zunächst und verursachte einen zweiten Unfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Wenig später sei der 34-Jährige gefasst worden, er habe zunächst Widerstand geleistet.

Der Haftbefehl - unter anderem wegen Mordes, dreifachen versuchten Mordes und unerlaubten Entfernens vom Unfallort - sei am Samstagabend erlassen worden, teilte der Polizeisprecher mit. Der Unfallfahrer, der selbst verletzt wurde, befindet sich den Angaben zufolge noch im Krankenhaus. Ob er betrunken oder unter Drogeneinfluss am Steuer saß, sei noch unklar, hieß es am Mittag.