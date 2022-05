Mit mehr als drei Promille hat eine Frau in einem Parkhaus am Münchner Flughafen ihr Auto zu Schrott gefahren. Die 55-Jährige aus dem Landkreis Dachau habe am Montagmittag zunächst noch einige Hindernisse umkurven können, bevor sie dann frontal gegen einen Stahlträger geprallt sei, teilt die Polizei mit.