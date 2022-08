Genditzki war im Januar 2012 wegen Mordes und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es war das zweite Urteil in dem Fall, denn er war bereits im Frühjahr 2010 nach monatelangen Verhandlungen schuldig gesprochen worden. Wegen eines Verfahrensfehlers hob der Bundesgerichtshof das Urteil jedoch auf und verwies den Fall zurück an das Münchner Landgericht. Doch das zeigte sich auch in zweiter Instanz von Genditzkis Schuld überzeugt.