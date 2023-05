Laut Anklage spritzte der Mann den Patienten auf einer sogenannten Wachstation, einer Zwischenstation zwischen Intensiv- und normaler Station, Beruhigungsmittel, Adrenalin oder Blutverdünner.

»Im Krankenhaus wird da nicht so drauf geachtet«, erklärte der Pfleger, dass es ihm möglich war, die Medikamente zu entnehmen, ohne dass es jemand merkte. Er gab an, die Arzneimittelbestellungen selbst gemacht und die starken Beruhigungsmittel auch selbst in großen Mengen eingenommen zu haben.