Wie lange kann ein fünfjähriges Mädchen ohne Wasser in der irakischen Mittagshitze überleben, festgebunden an ein Fenstergitter? Die Antwort von Helmut Pankratz, Rechtsmediziner an der Universität München, dauert fast eine Stunde. Der Sachverständige spricht vor dem 8. Strafsenat des Oberlandesgerichts München von Sonnenbrand, Hitzeerschöpfung und Hitzschlag, von Verbrennungen ersten und zweiten Grades, von Bewusstlosigkeit, Koma und Totenstarre. Es geht an diesem Tag um Grausamkeiten, vorgetragen in der nüchternen Sprache der Wissenschaft.

Rania, das Mädchen, um das es geht, soll nicht nur der direkten Sonne ausgesetzt gewesen sein. Es soll zur Strafe auch mit den Armen nach oben festgebunden gewesen und ohne Bodenkontakt in der Luft gehangen haben. "Das Hängen des Kindes lässt eine gewisse Analogie zur Kreuzigung erkennen", sagt der Rechtsmediziner.

Es geht um den Tod eines jesidischen Mädchens - oder, wie es die Verteidigung formuliert: um den mutmaßlichen Tod. Im Sommer 2015 soll Rania laut Anklage im Hof des Hauses von Jennifer W. und ihrem Mann Taha A. in Falludscha qualvoll gestorben sein.

Mutter und Tochter sollen als Sklavinnen gehalten worden sein

Jennifer W., 28 Jahre alt, muss sich unter anderem wegen Mordes durch Unterlassen und IS-Mitgliedschaft vor Gericht verantworten. Sie soll das Sterben des Kindes tatenlos geschehen lassen haben. Rania und ihre Mutter, Nora B., sollen von dem IS-Paar als Sklavinnen gefangen gehalten worden sein. Jennifer W. stammt aus dem niedersächsischen Lohne, ihr droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Rechtsmediziner Pankratz schildert, was Außentemperaturen von mehr als 40 Grad Celsius in einem kindlichen Körper anrichten. Die Temperaturangaben, auf die er sich bezieht, sind offizielle Messwerte, die im Schatten erhoben wurden. Rania aber soll nicht im Schatten, sondern in der prallen Sonne festgebunden gewesen sein. "Weit über 40, bis über 50 Grad im Schatten bedeuten in der Sonne Temperaturen bis über 60 Grad", sagt Pankratz.

Die Körpertemperatur eines Kindes sollte möglichst konstant bei etwa 37 Grad liegen. Wird ein Kind über einen längeren Zeitraum im Irak der direkten Sonne ausgesetzt, komme es zu vielfältigen Hitzeschäden. Innerhalb weniger Stunden sei die Aufheizung des Körpers "letal wirksam", sagt der Rechtsmediziner - und meint: tödlich.

"Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange das dauert." Auch das sagt Pankratz. Nach einer halben Stunde träte der Tod nicht ein, eher nach drei bis vier Stunden. Doch wie lange Rania wohl in den Mittagsstunden der Sonne ausgesetzt war, ist nicht bekannt.

Die Mutter tat sich schwer mit Zeitangaben

Ranias Mutter hat mehrfach ausgesagt. Sie tat sich schwer mit Zeitangaben. In verschiedenen Befragungen hatte Nora B. mal von eineinhalb Stunden, mal von einer, mal von einer halben Stunde gesprochen, die ihre Tochter in der Hitze angekettet gewesen sei. Auf Frage der Verteidigung sagte sie, sie kenne sich mit Zeitangaben nicht aus, wisse nicht, ob eine halbe Stunde länger sei als eine Stunde.

Der Gutachter geht davon aus, dass nicht nur die Hitze auf den Körper des Kindes einwirkte, sondern auch die Position, in der es angebunden gewesen sein soll. Nach sechs bis zwölf Minuten führe allein das Aufhängen mindestens zum Kreislaufkollaps, erklärt der Rechtsmediziner. Komme noch intensive Sonneneinstrahlung hinzu, "dann hat das Kind innerhalb kürzester Zeit zu Tode kommen können".

Die Mutter hatte ausgesagt, der Mann von Jennifer W. habe das Kind irgendwann ins Haus getragen. Sie habe es für tot gehalten. "Kann man sagen, dass das Kind tot war, als die Mutter es sah?", fragt Pankratz. Die Antwort gibt er auch. "Aus der Distanz kann man nicht beweisen, dass das Kind zu dem Zeitpunkt schon tot war." Er sagt aber auch: Hinweise für andere Ursachen für den geschilderten leblosen Zustand des Kindes fehlten. Der Rechtsmediziner hält die Angaben der Mutter für glaubhaft.

Die Verteidigung ist überrascht

Die Richter haben nur wenige Fragen. Wie ist es, fragt der Vorsitzende Richter Reinhold Baier, wenn der Gutachter zugunsten der Angeklagten annimmt, das Kind habe nur eine halbe Stunde am Fenster gehangen? Die Hitze allein könne dann nicht zum Tod führen, sagt Pankratz, das Aufhängen des Körpers jedoch sehr wohl.

"Ganz entscheidend" sei, ob das Kind mit seinen Füßen auf dem Fensterbrett stand oder nicht. In seinem Gutachten folgt er in diesem Punkt den Angaben der Mutter in der Hauptverhandlung, wonach Ranias Füße das Brett nicht berührten. Dass Nora B. in ihrer Befragung bei der Bundesanwaltschaft zuvor gesagt hatte, "Rania stand auf den Beinen", lässt er unberücksichtigt.

Die Verteidigung ist sichtlich überrascht von dem Vortrag des Gutachters. Dass Pankratz keine Zweifel an der Aussage der Mutter formuliert, damit haben Seda Basay-Yildiz und Ali Aydin nicht gerechnet.

Pankratz wehrt sich gegen den Vorwurf, er habe sich in seinem Gutachten unzulässig festgelegt. Er habe die Mutter vor Gericht mehrfach gefragt. "Die Zeugin hat mehrfach bestätigt: Das Kind hat frei gehangen." Er sagt auch: "Wenn man davon ausgeht, dass das Kind auf dem Fensterbrett gestanden hat, dann ergibt sich eine vollkommen andere Situation. Dann dauert es länger." Mit "es" meint er den Tod des Kindes.

Verteidigerin Basay-Yildiz bittet um eine Unterbrechung der Hauptverhandlung für mindestens vier Stunden. Richter Baier gewährt der Verteidigung gleich mehrere Tage. Am 8. November soll der Rechtsmediziner wiederkommen.