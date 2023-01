In den vier Monaten, die er in dem Münchner Krankenhaus arbeitete, will er jeden Tag getrunken haben – und zwar so massiv, dass nicht nur Richter Norbert Riedmann, sondern auch ein medizinischer Gutachter im Saal Zweifel an den Schilderungen hatten. Von mindestens 30 Schnapsgläsern Jägermeister am Wochenende, wenn Gladbach spielte, war die Rede – plus acht Bier.

Massiver Alkoholkonsum

Elf, zwölf Flaschen Bier habe er schon morgens an der Tankstelle nach der Nachtschicht getrunken. Dass er das aushielt, erklärte er mit Gewohnheit und seiner Körpermasse: »Zwei Meter, 120 Kilo.«

Die Klinik äußerte sich nicht zu den Schilderungen des Mannes. Dieser sagte auch, dass einer Vorgesetzten durchaus auffiel, dass er mit einer Alkoholfahne zur Arbeit kam und dass er mehrfach dabei erwischt wurde, wie er tief und fest schlief, statt seine Patienten im Auge zu behalten.