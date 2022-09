Der Beschuldigte sei »ruhig und unbemerkt« von hinten an den Jungen herangetreten, sagte die Staatsanwältin. Dann »packte er den Oberkörper des Kindes mit der linken Hand und schnitt diesem mit dem mitgeführten Küchenmesser in der rechten Hand insgesamt dreimal von links nach rechts über die Halsvorderseite, um ihn zu töten«, heißt es in der Antragsschrift. Der Junge erlitt durch das 20 Zentimeter lange Messer mehrere Schnittwunden, eine davon so tief, dass sie bis zum Knochen reichte.