Urteil in München Neun Jahre Jugendhaft für Mord an 14-Jähriger

Heimtücke und niedere Beweggründe

Die Kammer sah die Mordmerkmale der Heimtücke und der niederen Beweggründe als gegeben an, so habe der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige das Tatmesser gezielt angeschafft. Außerdem sei die 14-Jährige »am vermeintlich sichersten Ort, den man sich vorstellen könne, getötet worden: schlafend im eigenen Bett in ihrem Elternhaus«. Als Motiv erkannte das Gericht neben Mordlust einen ganzen Strauß niederer Beweggründe.