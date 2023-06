Das hölzerne Gebäude stand lichterloh in Flammen: In München ist in der Nacht die Ost-West-Friedenskirche im Olympiapark vollständig niedergebrannt. Das teilte die Feuerwehr München mit .

Bei der Kapelle, auch Kirche von Väterchen Timofej genannt, handelte es sich um ein von dem russischen Eremiten in den Fünfzigerjahren selbst errichtetes Gebäude. Im Inneren der Kirche befanden sich zahlreiche Ikonen.