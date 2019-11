Grzegorz W. hatte gerade erst seinen Koffer ausgepackt, da riss ihm schon der Geduldsfaden. "Ich Pfleger Gregor. Ich sage, was gemacht wird", blaffte er Heinrich N. an, 84 Jahre alt und rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Der Kopf des Pflegers lief rot an vor Wut. Die polnische Agentur "Annas Pflegedienst International" hatte den gebürtigen Polen an Familie N. vermittelt. Er sollte sich um Heinrich N. kümmern. Rund um die Uhr.

Die Angehörigen von Heinrich N. betrieben ein Wirtshaus im bayerischen Wiesenbronn. Der Pfleger bezog eine Wohnung über der Gaststube und sollte den betagten Senior betreuen.

An seinem ersten Tag wurde Grzegorz W. von einer Frau eingewiesen, die Heinrich N. zuvor im Haushalt geholfen und ihn versorgt hatte. Es war der 15. Januar 2018. Die Vorgängerin erklärte W., an welchen Erkrankungen Heinrich N. litt, was zu berücksichtigen und zu erledigen sei. Der pflegebedürftige Rentner mochte es beispielsweise, sich im Rollstuhl spazieren fahren zu lassen - und so bat er den neuen Pfleger direkt nach dessen Ankunft, er möge ihn zum Krämerladen im Ort schieben. Für "Gregor", wie er sich von seinen Kunden nennen ließ, offensichtlich eine Zumutung. Es kam zu dem geschilderten Streit.

Wann plante Grzegorz W., den Mann zu töten?

Es blieb nicht bei diesem einen Zwist, sagt Adam Ahmed, der Anwalt der Familie. Um ungestört schlafen zu können, soll Grzegorz W. vorm Schlafengehen die Notrufklingel, die Heinrich N. am Handgelenk trug und mit der er in der Nacht einen Helfer ans Bett holen konnte, deaktiviert haben. Zudem soll er dem Rentner Schlafmittel verabreicht haben, um Ruhe zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der 37-Jährige bereits an seinem ersten Abend in Wiesenbronn beschloss, sich nicht unnötig lange im Haus der Familie N. aufzuhalten, und schon wieder seine Abreise plante.

Die Angehörigen von Heinrich N. hatten nach dem Vorfall am ersten Arbeitstag ebenfalls einen Entschluss gefasst. Nämlich, Grzegorz W. nicht allein mit Heinrich N. zu lassen. Deshalb fragten sie bei der Agentur schnell nach einem Ersatz für den neuen Pfleger. Grzegorz W., der bei seinem Arbeitgeber nicht in Misskredit fallen wollte, beschloss nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ab diesem Moment, Heinrich N. zu töten, indem er ihm am frühen Abend des 16. Januar 2018 Insulin in den Oberschenkel spritzte.

Das Hormon senkt den Blutzuckerspiegel, Gehirnzellen können schwer geschädigt werden. Menschen mit einer Überdosis Insulin sterben oft an irreversiblen Hirnschäden. Entsprechend schlecht ging es am nächsten Morgen Heinrich N.

"Sie sind Mörder, wenn Sie das nicht tun"

Grzegorz W. informierte eine Angestellte des Lokals über dessen besorgniserregenden Gesundheitszustand. Die Frau alarmierte die Schwiegertochter des Patienten, diese wiederum einen Arzt. Doch Heinrich N. wehrte sich gegen lebensverlängernde Maßnahmen, seine Familie respektierte seinen Willen - und Grzegorz W. tat empört.

Die Angehörigen sollten einen Rettungswagen holen. "Sie sind Mörder, wenn Sie das nicht tun", soll Grzegorz W. gerufen und die Agentur verständigt haben. Dass er Heinrich N. Insulin gespritzt hatte, behielt er für sich. Wenige Stunden später starb der 84-Jährige, und Grzegorz W. verschwand mit dessen EC-Karte.

Heimtücke, Habgier, niedere Beweggründe

Der Fall Heinrich N. ist laut Anklage einer von insgesamt sechs Morden, die Grzegorz W. zur Last gelegt werden. Drei weitere Personen soll er versucht haben zu töten. In jedem Fall seien die Mordmerkmale Heimtücke, Habgier und niedere Beweggründe erfüllt. In drei weiteren Fällen wird Grzegorz W. gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, außerdem Betrug, Raub, Diebstahl. Allen zwölf Personen soll er Insulin gespritzt haben. Die Betroffenen sind oder waren betagt, der Jüngste war 67, der Älteste über 90 Jahre alt.

Welche Motive hatte Grzegorz W.? Was bewegte ihn dazu, einen Helferberuf auszuüben und am Ende das brutale Gegenteil zu tun?

"Das wird das zentrale Thema in der Verhandlung sein", sagt Rechtsanwalt Ahmed. "Ein Menschenleben hat für den Angeklagten jedenfalls nicht den geringsten Wert, was bereits die Anklageschrift eindrucksvoll zum Ausdruck bringt."

Schon in der Schule auffällig

Grzegorz W. wuchs als Einzelkind in Jelenia Góra auf, einer Stadt im Riesengebirge an der Grenze zu Tschechien. Sein Vater arbeitete als Schreiner, seine Mutter in einem Chemiewerk. Gegenüber der Polizei fand sie keine guten Worte für ihr Kind. Ihr Sohn sei im Alter von neun Jahren in eine Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche gekommen, trotzdem sei er immer wieder straffällig geworden. Schon in der Schule habe er Mitschüler verdroschen und bestohlen. Sieben Jahre lang habe er in Polen im Gefängnis gesessen. Nach seiner Haftentlassung im Jahr 2013 sei er wieder bei seinen Eltern eingezogen.

Grzegorz W. gab in einer Vernehmung an, er sei gelernter Schlosser, habe den Beruf jedoch wegen des schlechten Verdienstes nach zwei Jahren aufgegeben und einen 120-stündigen Kurs für Pflegekräfte absolviert, um sich als Haushaltshelfer vermitteln zu lassen.

Die Arbeit machte ihm Spaß...

Hilfsbedürftige zu pflegen, sie zu versorgen, das mache ihm Spaß, sagte Grzegorz W. laut Protokoll der Polizei. Geld bedeute ihm nichts, nur das Wohl seiner Patienten. Ab dem Jahr 2008 sei er von verschiedenen Agenturen als Altenpfleger ins Ausland vermittelt worden, zunächst in England und ab 2011 ausschließlich in Deutschland.

Seine Mutter sagt, Grzegorz W. sei erst ab 2015 zum Arbeiten nach Deutschland gefahren. Er sei mit einem Bus abgeholt worden und nach zwei bis vier Wochen für ein paar Tage heim nach Polen gekommen.

...und habe ihn aber auch überfordert

Die Arbeit mit den pflegebedürftigen Deutschen, deren Sprache er beherrscht, habe ihm aber mit der Zeit auch zugesetzt, sagte Grzegorz W. bei den Vernehmungen. Viele hätten ihn spüren lassen, dass sie eine weibliche Pflegekraft präferierten; sie hätten ihn beleidigt und angeschrien, einige hätten ihn auch körperlich angegriffen oder provoziert. Die Arbeit habe ihn überfordert und gestresst, er sei genervt gewesen.

Das könnte auch an seiner körperlichen Konstitution gelegen haben: Grzegorz W. ist 1,62 Meter groß und wog im Tatzeitraum mehr als 150 Kilo. Er ist seit 2017 Diabetiker, hatte daher Zugang zu Insulin. Und: Er kannte die Gefahren einer Überdosierung. Er habe niemanden töten wollen, sagt Grzegorz W. Er habe nur erreichen wollen, dass die Betroffenen nachts durchschlafen.

Immer dasselbe Muster

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Grzegorz W. immer nach demselben Muster vorging: Er bezog seine Unterkunft nur, um die Häuser und Wohnungen der ihm anvertrauten, meist wehrlosen Menschen zu durchsuchen und in möglichst kurzer Zeit herauszufinden, wie vermögend und wie leicht sie auszunehmen waren. Wenn seiner Meinung nach nichts zu holen war, plante er den schnellstmöglichen Abgang. Um diesen zu beschleunigen, erfand er ein krankes Kind oder Eltern, die im Sterben lagen, und reiste überstürzt ab. Oft wechselte er auch die Agentur.

Grzegorz W. konnte laut Anklage von April 2017 bis Februar 2018 unbemerkt vorgehen. Heinrich N., der Mann aus Wiesenbronn, war sein vorletztes Opfer. Warum der Pfleger derart lange unentdeckt von Haushalt zu Haushalt ziehen konnte, werde ebenfalls in dem Prozess geklärt werden müssen, fordert Ahmed, der Anwalt der Familie N. "Es ist eine Kombination aus Versagen der Justiz, stümperhaften polizeilichen Ermittlungen und zu wenig Kontrolle der verschiedenen Pflegeagenturen."

Insgesamt 69 Orte in Deutschland, an denen Grzegorz W. beschäftigt war, konnten die Ermittler ausfindig machen. In 37 Fällen ergab sich kein Anfangsverdacht gegen ihn.

Am Dienstag beginnt am Landgericht München das Verfahren gegen Grzegorz W.