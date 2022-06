Wie Polizeipräsident Hauser sagte, sind bisher 17 Versammlungen von Gipfelgegnern angemeldet. Die größte angemeldete Demonstration ist am Samstag mit 20.000 angemeldeten Teilnehmern in München geplant. In Garmisch-Partenkirchen werden Sonntag tausend Teilnehmer zu einer Demonstration erwartet. Außerdem gibt es am Montag Sternmärsche in Richtung des Tagungshotels.

Zunehmende Mobilisierung in den vergangenen Tagen

Schloss Elmau ist durch Sicherheitsbereiche weiträumig vom allgemeinen Verkehr abgeschottet. Die Staats- und Regierungschefs sollen außerdem per Hubschrauber anreisen, sodass ihre Anreise nicht von Demonstranten verhindert werden kann. Insgesamt sei die Mobilisierung der Gipfelgegner derzeit geringer als vor dem insgesamt sehr friedlich verlaufenen G7-Gipfel im Jahr 2015. »Ein bisschen« habe die Mobilisierung in den vergangenen Tagen aber zugenommen, dies zeige sich in Internetforen, sagte der Polizeipräsident. Man sei jedoch »gut auf alle möglichen Szenarien vorbereitet«.