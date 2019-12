München Polizist bei Personenkontrolle angegriffen

Unfassbar: ein völlig unbeteiligter Mann hat heute früh am #Hauptbahnhof in #München #Polizei-Beamte die gerade eine Personen kontrollierten,von hinten mit einem Messer angegrifffen. Ein Kollege wurde verletzt und in ein KH eingeliefert. Die #DPolG #Bayern wünscht ihm alles Gute! pic.twitter.com/lFbJYNFUNV