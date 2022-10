Die Attacke traf andere: Einen Mann, der auf seinem Sitzplatz döste. Achtmal stach A. zu, in den Kopf und die Schulter. Das Opfer erlitt diverse Schnittverletzungen und musste später in psychische Behandlung.

Ein paar Meter weiter attackierte A. einen anderen Fahrgast. Der konnte die Arme hochnehmen, ihn trafen dennoch Stiche in den Kopf und in die Brust. Einen dritten Mann stieß A. mit dem Messer in der Hand zurück und verletzte diesen an den Händen. Einen Wagen weiter stach er so lange auf einen Fahrgast ein, bis der blutüberströmt zusammenbrach und sich nicht mehr rührte.

Bei einem außerplanmäßigen Halt im Bahnhof Seubersdorf in der Oberpfalz nahm die Polizei den Täter fest, seither sitzt A. in der JVA Straubing in Haft.