Prozess nach Stromexperimenten Mit jeder Sekunde stieg die Lebensgefahr

Der Fall David G. bringt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Ein Rechtsmediziner und ein Physiker des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) müssen am Dienstag vor Gericht passen. Gesicherte Erkenntnisse darüber, was mit einem Menschen geschieht, der sich 230 Volt durch den Kopf jagt, gibt es nicht. Aus naheliegenden Gründen gibt es sie nicht. "Stromexperimente an lebenden Menschen existieren quasi nicht", sagt Helmut Pankratz, Rechtsmediziner von der Universität München. Es gebe Stromversuche an Leichen und Versuche an Tieren, aber die seien nur begrenzt auf lebende Menschen und noch begrenzter auf den konkreten Fall übertragbar.

David G. muss sich wegen versuchten Mordes in 88 Fällen vor dem Landgericht München verantworten. Der 30-Jährige hat Mädchen und Frauen aus der ganzen Bundesrepublik dazu gebracht, sich selbst Stromschläge zuzufügen, zumeist an Füßen und Schläfen.

David G. schaffte es, dass seine Opfer ihn für einen Wissenschaftler hielten. Sie stellten seine Autorität nicht infrage, folgten seinen Anweisungen und folterten sich selbst. Per Skype sah David G. ihnen dabei zu. Ihr Schmerz und ihre nackten Füße sollen ihn sexuell erregt haben. Laut Anklage nahm er in Kauf, dass die Frauen bei seinen Stromexperimenten sterben. David G. bestreitet das.

"Es hätte auch anders ausgehen können"

An diesem Tag soll Rechtsmediziner Pankratz der Kammer unter Vorsitz von Richter Thomas Bott erklären, wie gefährlich Stromstöße durchs Gehirn sind. "Es ist potenziell eine sehr gefährliche Situation", sagt er. Viel konkreter wird er nicht, kann er nicht werden.

Nach wie vielen Sekunden verliert der Mensch das Bewusstsein? Wann reagiert sein Körper mit einem Krampfanfall? "Schwer zu sagen", sagt Pankratz. "Wir sind im Grenzbereich der Beurteilbarkeit, weil man keine Vergleiche hat." Er kann die Frage des Richters nicht beantworten: "In welchem Sekundenbereich Bewusstlosigkeit auftritt, weiß ich nicht."

Die Mädchen und Frauen haben ihren Körper an eine Steckdose angeschlossen und unter Strom gesetzt. Offenbar nur durch Zufall und viel Glück haben alle überlebt. "Es hätte auch anders ausgehen können", sagt ein Physiker des bayerischen LKA. Auch er wird an diesem Tag als Sachverständiger gehört.

Nach seiner Darstellung war nicht jede Stromstoß-Variante, die David G. von seinen Opfern forderte, lebensgefährlich. Und doch: "Es hätte jederzeit zu einem potenziell tödlichen Stromunfall kommen können." Wenn unkundige Menschen mit Strom hantieren, könne schon ein bloßes Versehen zum Tode führen.

Haltegriffe aus Holz

"Meine Einschätzung ist, dass David G. es nicht gezielt darauf angelegt hat, jemanden zu töten", sagt der LKA-Mann. Der Angeklagte hätte allerdings von seinem Rechner in Würzburg aus niemals einschreiten können. Er habe die Bedingungen seiner Experimente nicht unter Kontrolle gehabt. Dabei habe der Angeklagte den Frauen durchaus Sicherheitshinweise gegeben. Er habe ihnen zum Beispiel erklärt, dass sie die unter Strom stehenden Löffel nicht mit der Hand berühren sollten. Sie sollten sich Haltegriffe aus Holz basteln, um sich die verkabelten Löffel dann an die Schläfen zu halten. Dass sie dies in Lebensgefahr brachte, sagte er nicht. Stattdessen behauptete er das Gegenteil: Die Versuche seien vollkommen ungefährlich.

"Bei 230 Volt spielt der Hautwiderstand de facto keine Rolle mehr", erklärt Rechtsmediziner Pankratz: "Er bricht innerhalb kürzester Zeit zusammen." Fließe der Strom dann durchs Herz, könne es zu verschiedenen Rhythmusstörungen, im schlimmsten Fall zum Kammerflimmern kommen. "Das ist lebensgefährlich." Dies geschehe, wenn der Strom einmal längs durch den Körper fließe, von Hand zu Fuß zum Beispiel.

Ob es bei den Mädchen und Frauen, die David G.s Anweisungen befolgten, zu sogenannten Herzdurchströmungen gekommen ist, lasse sich nicht mehr belegen, sagt der Mediziner. Einige Frauen hatten über Herzrhythmusstörungen geklagt. "In allen Fällen kann nicht bewiesen werden, dass dies auf eine Durchströmung des Herzens zurückzuführen ist", sagt Pankratz. "Es kann auch schreckbedingtes Herzklopfen gewesen sein."

Weg des Stroms durch den Körper

Ähnlich sei es auch mit dem Stromfluss durch das Gehirn der Opfer. Keine der Frauen oder Mädchen habe das Bewusstsein verloren. Dennoch hätten sie sich durch die Stromschläge von Schläfe zu Schläfe erheblicher Lebensgefahr ausgesetzt.

David G. hatte zahlreiche Frauen zu überreden versucht, sich den Stromschlägen immer länger auszusetzen. Erst eine Sekunde lang, dann fünf, dann zehn. Nach Darstellung des Rechtsmediziners brachten sich seine Opfer mit jeder Sekunde in größere Lebensgefahr. Er betont: Das Risiko hänge vom Weg des Stroms durch den Körper, von der Stromstärke und der Dauer der Stromzufuhr ab.

Richter Bott fragt immer wieder nach Einzelheiten. Die Wissenschaft kann sie nicht liefern. "Die Datenlage ist relativ begrenzt", muss Pankratz immer wieder einräumen. Der Richter hat Verständnis: "Man kann ja auch keine Lebendversuche durchführen." Der Forschung sind ethische Grenzen gesetzt. David G. interessierte das offenkundig nicht. Er brachte Mädchen und Frauen beunruhigend einfach dazu, sich selbst mit Strom zu quälen.