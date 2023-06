Vor dem Landgericht München I hat der Prozess gegen einen Taxifahrer begonnen, der eine Kundin vergewaltigt haben soll. Zum Auftakt bestritt der 30-Jährige die Vorwürfe.

Zu der Tat soll es laut Anklage im Juni vergangenen Jahres gekommen sein. Die Frau habe bis in den Morgen in einer Diskothek in der Münchner Innenstadt gefeiert und dann ein Taxi zu ihrer Wohnung in Obermenzing bestellt. Sie sei betrunken gewesen. Der Fahrer habe ihr angeboten, sich auf der Rückbank hinzulegen, was sie annahm und einschlief.