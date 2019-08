Zeugin in Prozess gegen mutmaßliche IS-Frau "Ich denke jeden Tag daran"

Sie ist die wichtigste Zeugin der Anklage gegen Jennifer W.: Seit sechs Verhandlungstagen wird Nora T. vor dem Oberlandesgericht München befragt. Und mit jedem Tag wachsen die Zweifel, ob die Frau tatsächlich in der Lage ist, Angaben zu machen, mit denen die Richter etwas anfangen können. Nora T. war rund drei Jahre lang Gefangene des "Islamischen Staats" (IS). Sie wurde von einem Mann zum nächsten verkauft, wurde misshandelt und vergewaltigt. Die Frau wirkt traumatisiert. Womöglich ist das der Grund, warum ihre Angaben zum Tod ihres Kindes variieren.

Jennifer W. ist wegen Mordes durch Unterlassen, IS-Mitgliedschaft und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Im Sommer 2015 soll die 28-Jährige aus dem niedersächsischen Lohne mit ihrem Mann Nora T. und deren Tochter im irakischen Falludscha als Sklavinnen gehalten haben. Jennifer W. soll zugelassen haben, dass ihr Mann das fünf Jahre alte Kind in der Hitze Falludschas ankettete und sterben ließ.

Es ist eher die Ausnahme als die Regel, dass in Prozessen gegen mutmaßliche IS-Terroristen Opfer als Zeugen aussagen. Betroffene von Verbrechen im Irak oder in Syrien sind für die deutsche Justiz selten greifbar. Insofern muss es der Bundesanwaltschaft wie ein Glücksfall vorgekommen sein, als sie mithilfe der jesidischen Hilfsorganisation Yazda Kontakt zu Nora T. bekam. Wenige Tage vor Prozessbeginn wurde die 47-Jährige aus dem Irak nach Deutschland geholt. Nun ist sie Nebenklägerin und Hauptbelastungszeugin im Prozess.

An Tagen, an denen es Nora T. gut zu gehen scheint, beantwortet sie vor Gericht die Fragen der Prozessbeteiligten in knappen Worten. An schlechten Tagen gerät sie in eine Art Schleife. Dann spult sie unabhängig von der Frage, die ihr gestellt wurde, in nahezu identischen Sätzen schematisch einen Bericht ab, der mit ihrer Ankunft in Falludscha beginnt und mit dem Tod des Mädchens endet.

Nora T. hat der Bundesanwaltschaft, Mitarbeiterinnen von Yazda und auch dem Gericht übereinstimmend gesagt, dass ein Mann, der sich Abu Muawia genannt habe, ihre Tochter in der irakischen Hitze an ein Fenster gekettet habe. Doch im Detail unterscheiden sich ihre Angaben. Am Mittwoch und Donnerstag hat Jennifer W.s Verteidiger, Ali Aydin, damit begonnen, Widerspruch um Widerspruch in den Aussagen von Nora T. aufzuzeigen.

Hat die Zeugin Jennifer W. wiedererkannt?

So sagte sie der Bundesanwaltschaft, die Frau, die laut Anklage Jennifer W. ist, habe dunkle Haut und "honigfarbene" Augen gehabt. Zu einer Mitarbeiterin von Yazda sagte Nora T. hingegen, die Frau habe helle Haut und schwarze Augen gehabt. Nora T. erkannte Jennifer W. auch nicht auf einem Foto, das ihr Vertreter der Bundesanwaltschaft gezeigt hatten. Vor Gericht sagte Nora T. zunächst, sie sei nicht sicher, ob Jennifer W. diejenige sei, deren Sklavinnen sie und ihre Tochter etwa einen Monat lang gewesen seien. Außerhalb des Saals sagte sie dann zur Dolmetscherin, sie habe Jennifer W. doch wiedererkannt.

Mal sagte Nora T., wie es auch in der Anklage steht, dass ihre Tochter an dem Tag eingenässt habe, wofür Abu Muawia sie bestraft habe. Ein anderes Mal sagte sie, seine Frau habe sich durch das Kind gestört gefühlt, dies sei der Grund für die Fesselung gewesen.

An anderen Verhandlungstagen fügte Nora T. ihrer Aussage plötzlich markante Details hinzu. Etwa, dass Jennifer W. ihr nach dem Tod des Kindes eine Pistole an den Kopf gehalten und sie aufgefordert habe, mit dem Weinen aufzuhören. Das hatte sie nie zuvor berichtet. Oder dass es ein Foto gebe, dass das Mädchen im Krankenhaus zeige, mit einem Kabel um den Hals, bekleidet mit einem rosa Kleid und roten Schuhen. Das Foto sei überall zu sehen gewesen, im Internet, im Fernsehen, im Irak, in Kanada, Frankreich und Australien. Ihr Schwager könne das Foto möglicherweise besorgen, sagte Nora T. Die Prozessbeteiligten hörten das erste Mal von so einem Foto. Auch ein rosa Kleid und rote Schuhe waren neu. Zuvor hatte Nora T. angegeben, ihr Kind sei barfuß gewesen und habe ein hellblaues Kleid getragen.

Am Mittwoch fragte Verteidiger Aydin erneut nach dem Foto. Das Foto gebe es nicht mehr, sagte Nora T., ihr Schwager habe alle Bilder ihrer Tochter von seinem Handy gelöscht. "Er möchte nicht, dass die Leute die Bilder sehen", sagte sie. Aydin fragte: "Wie heißt Ihr Schwager?" "Ich kann mich nicht erinnern", sagte Nora T. "Sie können sich an den Namen Ihres Schwagers nicht erinnern?" "Nein." Schon den Namen, den sie ihrer Tochter einst gab, konnte sie dem Richter zu Beginn ihrer Befragung nicht nennen. Beim IS hieß ihr Kind Rania. Und so nennt Nora T. ihr Mädchen noch heute.

Nora T. selbst sagt, sie sei psychisch beeinträchtigt. Ihre Gedanken kreisten. "Ich denke jeden Tag daran, wie das alles war, an meine Kinder, daran, dass ich keinen Mann mehr habe. Es läuft wie ein Karussell." Nach ihrer Befreiung sei sie längere Zeit in psychiatrischer Behandlung gewesen. Auch in Deutschland sei sie einmal bei einem Psychiater gewesen. Dann habe sie die Behandlung abgebrochen.

Geduldig, höflich, hartnäckig

Die Vertreter der Bundesanwaltschaft agieren zunehmend hektisch. Sie unterbrechen die Befragung durch die Verteidigung mit Kommentaren. Sie mischen sich in Beratungsgespräche zwischen Nora T. und ihrer Anwältin ein. Sie sorgen sich offenbar um die Überzeugungskraft ihrer wichtigsten Zeugin.

Aussagepsychologen sprechen von Zeugentüchtigkeit, wenn sie beurteilen sollen, ob ein Mensch fähig ist, einen Sachverhalt wirklichkeitsnah wahrzunehmen, seine Beobachtungen abzuspeichern und sie zu einem späteren Zeitpunkt mündlich wiederzugeben. Das Gericht hat eine derartige Begutachtung von Nora T. bisher nicht in Auftrag gegeben.

Doch auch der Vorsitzende Richter, Reinhold Baier, schaut zwischendurch reichlich zweifelnd auf Nora T. An der Befragung durch Verteidiger Aydin hat das Gerichts nichts auszusetzen. Richter Baier bittet Aydin am Donnerstag lediglich, der Zeugin ein paar mehr Erläuterungen zu geben, bevor er ihr aus seinen Mitschriften vorliest. "Wir müssen halt schauen, dass wir die Frau nicht noch mehr durcheinanderbringen", sagt er.

Verteidiger Aydin befragt Nora T. über Stunden geduldig, höflich, hartnäckig. Rechts neben ihm sitzt Jennifer W. Sie schweigt vor Gericht. Doch sie hat nicht immer geschwiegen.

Als sie sich im Sommer 2018 aufmachte, zurück zum IS zu reisen, stieg sie in Lohne in das Autos eines Informanten der Polizei. Sie hielt den Mann für einen IS-Sympathisanten. Das Auto war verwanzt. So hörten die Ermittler mit, als Jennifer W. erzählte, dass ihr Mann im Gefängnis gewesen sei, "weil unser kleines Sklavenmädchen gestorben ist". Das Kind sei etwa fünf Jahre alt gewesen. Ihr Mann habe es in der Sonne in Falludscha angebunden. "Es ist dann langsam gestorben."