Dass Lokführer das Zugsicherungssystem selbst außer Kraft setzen können, hat in der Vergangenheit immer wieder zu teils schweren Unfällen geführt. So stießen in Mannheim im August 2014 ein Güterzug und ein Eurocity zusammen. 35 Menschen wurden verletzt. Und noch vor zwei Monaten, am 23. April, konnte bei Hanau eine Kollision zwischen einem Güter- und einem Personenzug erst in letzter Sekunde verhindert werden.

Trainings empfohlen

Bereits in einem 2015 veröffentlichten Bericht hatte die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung empfohlen, »das Bewusstsein und die Kompetenz das Triebfahrzeugpersonal« bei Zwangsbremsungen durch Trainings zu verbessern. Sie hatte zudem empfohlen, die »Nachrüstung der fahrzeugseitigen Zugbeeinflussungseinrichtung« in den Loks zu überprüfen »und in Abhängigkeit des Ergebnisses weiterzuentwickeln«. Das scheint nicht passiert zu sein.