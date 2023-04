Der Arbeiter war seit 1994 für das Unternehmen tätig gewesen. Bereits im Jahr 2020 war er wegen Bierkonsums für 13 Tage von Beschäftigung und Gehalt suspendiert worden, auch diese Strafe hatte er vor Gericht angefochten und gewonnen. Im Juli 2021 ließ sein Unternehmen ihn von einem Detektiv überwachen. Dieser beobachtete nach Angaben des Arbeitgebers, wie der Elektriker am 5. Juli 2021 um acht Uhr morgens in einem weißen Lieferwagen in Begleitung eines Kollegen die Firma verließ und die Bar »Los Cuñaos« besuchte.