Jennifer W., 28, sitzt in dünner weißer Bluse und Blazer auf der Anklagebank vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München. Sie ist eine zarte Frau mit strenger, schwarz umrandeter Brille. Ihr dunkles Haar hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Der Kriminalbeamte Ulrich S. von der Polizeiinspektion Diepholz kennt Jennifer W. nur vollverschleiert. Dreimal hat er sie im Wohnzimmer ihrer Mutter im niedersächsischen Lohne befragt. Bei den ersten beiden Vernehmungen im Februar 2016 war Jennifer W. gerade über Umwege aus dem Gebiet des sogenannten Islamischen Staates (IS) in Syrien und dem Irak nach Deutschland zurückgekehrt, unfreiwillig.

Vor Gericht berichtet der Polizist am Montag, was Jennifer W. ihm damals gesagt hat.

"Sie hat sich in Syrien wohlgefühlt", so der Beamte, "weil sie da unter ihresgleichen leben konnte und als vollverschleierte Frau nicht auffiel." In Deutschland dagegen fühlte sie sich diskriminiert. In Syrien habe sie 70 bis 100 Dollar im Monat vom IS bekommen. "Wofür, das hat sie nicht gesagt." Laut eigener Aussage habe sie nicht an Kampfhandlungen teilgenommen. Auf die Frage, ob sie mit dem IS sympathisiere, habe sie ihm keine Antwort gegeben.

Die 28-Jährige muss sich unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS und wegen Mordes durch Unterlassen an einem fünfjährigen Mädchen vor Gericht verantworten. Von beidem wusste Ulrich S. damals offenbar nichts. Erst zwei Jahre nach seinen Begegnungen mit Jennifer W. wurde sie mit Unterstützung des FBI festgenommen. Da war sie auf dem Weg zurück zum IS.

"Mit dem IS nichts zu tun"

Zusammen mit ihrem Mann, Taha A., soll Jennifer W. 2015 im irakischen Falludscha eine jesidische Frau und deren Kind als Sklaven gefangen gehalten haben. Das Mädchen soll die Quälerei nicht überlebt haben. Es soll von Taha A. in der Sonne angekettet worden und verdurstet sein. Jennifer W. soll es zugelassen haben. Vor knapp zwei Wochen ist Taha A. in Griechenland verhaftet worden. Nun soll er nach Deutschland ausgeliefert werden. Dann droht auch ihm ein Prozess, unter anderem wegen Mordes.

Von einem toten Kind erzählte Jennifer W. dem Polizisten im Wohnzimmer ihrer Mutter nichts. Aber über Taha A. sprach sie. Er sei Polizist im Irak gewesen und vor dem IS in die Türkei geflohen. Sie habe ihn über Facebook kennengelernt. Erst sagte Jennifer W., sie sei mit ihm in ein syrisches Dorf nahe der türkischen Grenze gezogen und, als sie schwanger wurde, mit ihm in die Türkei gereist. Später sagte sie, sie seien nie gemeinsam außerhalb der Türkei gewesen.

Sie rief den Beamten extra noch einmal an, um Syrien aus ihrer Aussage zu streichen. "Sie möchte verhindern, dass Taha A. Probleme kriegen könnte", habe sie ihm gesagt. "Taha A. habe mit dem IS nichts zu tun. Im Gegenteil, Familienangehörige von ihm seien vom IS getötet worden, deswegen sei er in die Türkei geflohen", gibt der Vernehmer ihre Worte wieder. Es ist eine verworrene Geschichte, die Jennifer W. über Taha A. erzählte.

Als sich Jennifer W. Anfang 2016 in der deutschen Botschaft in Ankara Papiere besorgen wollte, um wegen ihrer Schwangerschaft in der Türkei medizinische Hilfe zu bekommen, wurde sie festgenommen und nach Deutschland abgeschoben. In Deutschland brachte sie ihre Tochter zur Welt. Im Sommer 2018 wollte sie mit ihrem Kind zurück zum IS. In Bayern wurde sie festgenommen.

Woher kommt die Bombenbauanleitung?

Die Ermittler durchsuchten ihr Handy und den Laptop, den sie bei sich hatte. Darauf fanden sie neben arabischen Kochrezepten und Fotos, die Jennifer W.s Tochter zeigen, ein "Book of Terror", wie es eine Polizistin vor Gericht nennt, ein Terror-Buch. Es enthält unter anderem 85 Seiten über den Umgang mit einer Kalaschnikow. Sie finden auch eine Anleitung zum Bau einer sogenannten Schnellkochtopfbombe. "Eine solche Bombe wurde auch beim Anschlag auf den Boston-Marathon verwendet", erklärt die Polizistin. Es gibt außerdem eine Anleitung für einen Terroranschlag mit einem Lastwagen. "Darin steht, wie man sich ein möglichst großes und schweres Fahrzeug beschaffen könnte, und was geeignete Ziele sind, um möglichst viele Menschen zu treffen."

Die Ermittler finden Tausende Dateien: IS-Propaganda, Hinrichtungsvideos, Videos von Kampfhandlungen. "Ein Video zeigt rollende Köpfe, die abgetrennt wurden", sagt ein anderer Polizist, der die Daten ebenfalls ausgewertet hat. "Baue eine Bombe in Mamas Küche", liest der Richter wenig später aus einem anderen Vermerk vor. Woher all die Dateien stammen, wann sie durch wen gespeichert wurden, können die Ermittler nicht sagen.

Sie finden auch Sprachnachrichten, die von Taha A. stammen, als Jennifer W. schon zurück in Deutschland war. Es ging um ihre gemeinsame Tochter. Taha A. wollte, dass sie bei ihm aufwächst, "weil Jennifer W. im Land der Ungläubigen lebt", sagt der Polizist. Taha A. habe gedroht, Jennifer W. das Kind wegzunehmen. "Das Verhältnis der beiden ist schlecht", sagt er.

Sollte Taha A. demnächst nach Deutschland ausgeliefert werden, dürfte er auch als Zeuge im Prozess gegen Jennifer W. gehört werden. Ein schlechtes Verhältnis zu seiner Frau könnte seine Aussagebereitschaft möglicherweise erhöhen.