Nach dem neuen Wiederaufnahmegrund in Paragraf 362 Nr. 5 der Strafprozessordnung ist ein neuer Prozess gegen einen rechtskräftig freigesprochenen Angeklagten möglich, wenn neue Beweise »dringende Gründe« für eine Verurteilung wegen Mordes oder anderer schwerster Straftaten bilden. Diese Neuregelung ist bis heute umstritten .

Kein Verstoß gegen das Grundgesetz

Der Celler Senat hält in seinem 32-seitigen Beschluss die Neuregelung für verfassungsgemäß: Sie verstoße nicht gegen das grundgesetzliche Verbot strafrechtlicher Doppelverfolgung, da sie »nur für äußerst eng umgrenzte Fallkonstellationen« gelte und »hohe Hürden für eine Wiederaufnahme« vorsehe. Auch dass die neue Vorschrift rückwirkend angewendet werde – also auf bereits in der Vergangenheit entschiedene Fälle –, verstoße nicht gegen das Grundgesetz. Im konkreten Fall, so das OLG, bestünden unter Berücksichtigung eines inzwischen vorliegenden DNA-Gutachtens dringende Gründe für eine Verurteilung wegen Mordes.