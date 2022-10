In den Niederlanden und in Belgien hat sich ein mutmaßlicher Drogenkurier eine grenzüberschreitende, filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige am Donnerstagabend auf der Autobahn nahe Grobbendonk östlich von Antwerpen gestoppt. In seinem Auto fanden Polizisten 78.500 Pillen der synthetischen Droge Ecstasy.