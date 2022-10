Mutmaßliches Gewaltverbrechen in Bayern Junge Frau tot aus Fluss geborgen

Im oberbayerischen Prien am Chiemsee ist die Leiche einer wohl getöteten Frau gefunden worden. Ein Passant habe den Körper am Montagnachmittag in der Prien gesehen und die Polizei verständigt, teilten die Beamten am Dienstag in Rosenheim mit. Die Frau sei offenbar gewaltsam ums Leben gekommen.