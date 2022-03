Mögliche Auslieferung von Assange Weitere britische Vertretungen erhalten Drohbriefe

Nach dem Giftbrief an das britische Konsulat in Düsseldorf sind nach SPIEGEL-Informationen auch in Berlin und München Schreiben eingegangen, in denen die Freilassung von WikiLeaks-Gründer Assange gefordert wurde.