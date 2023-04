Berufungsprozess in Rheinland-Pfalz 56-Jähriger wegen Aufrufen zu Polizistenmorden verurteilt

Nach Ansicht des Gerichts hatte der Mann in zwei Videos in sozialen Netzwerken zu vergleichbaren Verbrechen aufgerufen. In einer der Aufnahmen kündigte er unter Verweis auf die Morde an der Beamtin und dem Beamten die Gründung eines »Cophunter-Vereins« an und rief zur Jagd auf Polizisten als »neuen Sport« auf.