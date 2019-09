Nachbarschaftsstreit vor dem BGH Bundesrichter lassen drei Birken am Leben

Einen guten Baum erkennt man erst an seinen Früchten, lautet ein Sprichwort. Die Früchte, die drei rund 18 Meter hohe Birken in der Nähe von Karlsruhe trugen, haben das Verhältnis zweier Nachbarn jedoch schwer belastet. Denn nachdem ein Mann die Bäume als Nahrungsquelle für Insekten und Vögel angepflanzt hatte, sah sein Nachbar dadurch sein Eigentum beeinträchtigt.

Schließlich lassen die Birken auch Pollen fliegen, werfen Blätter oder Samen ab, sogar Zweige fielen auf sein Grundstück. Zu viel, befand der Nachbar aus dem baden-württembergischen Heimsheim - und klagte. Die sogenannten Birken-Immissionen müssten abgestellt, die Bäume gefällt werden. Hilfsweise beantragte der Mann eine Entschädigung. Der Birken-Eigentümer sei ein Störer und solle ihm in den Monaten November bis Juni monatlich jeweils 230 Euro zahlen.

Doch der Eigentümer wollte weder seine Bäume beseitigen noch eine Entschädigung zahlen. Die Birken seien völlig gesund, der in Baden-Württemberg geltende Mindestabstand von zwei Metern zwischen Bäumen und Nachbargrundstück werde eingehalten.

Mit diesem Fall haben sich nun Deutschlands höchste Richter befassen müssen. In dritter und letzter Instanz hat nun der Bundesgerichtshof entschieden, dass Pollenflug, herabfallende Blätter oder Samen vom Nachbarn grundsätzlich geduldet werden müssen, wie es in einer Mitteilung des Gerichts heißt. Der Senat stufte diese Ereignisse in dem insgesamt drei Jahre andauernden juristischen Streit schließlich als das ein, was sie sind: als Naturereignis.

Pollenallergie reicht nicht für Fällen der Birken

Das Landgericht Karlsruhe hatte zuvor noch die Beseitigung der Birken verlangt, nachdem der klagende Nachbar am Amtsgericht Maulbronn gescheitert war. Nun hat der BGH die Fällung gestoppt. Denn für Naturereignisse könne ein Grundstückseigentümer auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Nur wenn in solch einem Fall keine "ordnungsgemäße Bewirtschaftung" erfolge, bestehe ein Beseitigungsanspruch. So könne etwa ein Grundstückseigentümer auch nicht für Umstürze nicht erkennbar kranker Bäume infolge von Naturgewalten verantwortlich gemacht werden, urteilten die Karlsruher Richter.

Anders könne die Sache nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen liegen, sagte die Vorsitzende Richterin des zuständigen V. Zivilsenats, Christina Stresemann. Eine Pollenallergie zum Beispiel reiche allerdings nicht, um das Fällen von Birken zu verlangen.

Die Beeinträchtigungen des Klägers seien hier zwar erheblich, aber nicht so schwer, dass die Bäume gefällt werden müssten - und der geforderte Abstand werde eingehalten. "Folglich muss der Kläger die Belästigung hinnehmen", sagte Stresemann. Da der Grundstückseigentümer nicht für die Immissionen verantwortlich sei, könne der klagende Nachbar auch keine Entschädigung verlangen.

Kleiner Trost für den nun unterlegenen Nachbarn: Sobald Äste, Zweige oder Wurzeln über die Grundstücksgrenze wachsen, hat der Nachbar aber das Recht, diese abzuschneiden, wenn sie die Benutzung des Grundstücks beeinträchtigen - und er eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt hat.

Aktenzeichen: V ZR 218/18