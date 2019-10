Baden-Württemberg Frontalzusammenstoß - zwei Autofahrer sterben bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Autounfall in Baden-Württemberg sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein BMW und ein VW stießen nach Angaben der Polizei zwischen Nagold und Haiterbach frontal zusammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der VW demnach bereits in Flammen.

Zwei Insassen konnten von Ersthelfern aus dem Auto geholt werden. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Der Beifahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des BMW wurde schwer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischem Gerät befreit werden. Auch er konnte nur noch tot geborgen werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.