Dieser Fall dürfte Fox News und Co. genügend Stoff für die kommenden Sendetage liefern: Der Ehemann der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen worden. Paul Pelosi sei in der Nacht zum Sonntag im Bundesstaat Kalifornien alkoholisiert von der Polizei angehalten worden, berichteten mehrere US-Medien am Sonntag (Ortszeit) übereinstimmend.

Dies geht auch aus einer Auflistung der örtlichen Polizei in Napa County zu jüngsten Festnahmen hervor. Der 82-Jährige wurde demnach um kurz vor Mitternacht festgenommen und wenige Stunden später gegen eine Kaution von 5000 US-Dollar wieder freigelassen. Das Ehepaar besitzt in Napa ein Weingut.

Die Nachrichtenseite »The Hill« zitierte einen Sprecher von Nancy Pelosi (82) mit den Worten, die Demokratin kommentiere die »private Angelegenheit« nicht. Sie sei zu der Zeit nicht in Kalifornien, sondern an der US-Ostküste gewesen. Nancy und Paul Pelosi sind seit fast 60 Jahren verheiratet. Die beiden haben fünf Kinder zusammen. Paul Pelosi ist ein wohlhabender Geschäftsmann. Nancy Pelosi wiederum gilt als eine der mächtigsten Politikerinnen im Land: Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist sie aktuell die Nummer drei im Staat, nach dem US-Präsidenten Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris.

Politikerin von der Kommunion ausgeschlossen Pelosi war erst kürzlich in die Schlagzeilen geraten, weil der Erzbischof von San Francisco die Demokraten-Anführerin von der heiligen Kommunion ausgeschlossen. In einem Schreiben an die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses begründet Erzbischof Salvatore Cordileone den Ausschluss mit ihrem Eintreten für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Dies stehe im Widerspruch zur christlichen Lehre.

Cordileone untersagt der 82-jährigen praktizierenden Katholikin deswegen die Teilnahme an der Kommunion in seinem Erzbistum. Sollte Pelosi trotzdem erscheinen, dürfe der Priester sie nicht teilnehmen lassen.

Pelosi, deren Wahlkreis in San Francisco liegt, setzt sich wie die meisten Politiker der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden für das Recht von Frauen auf eine Abtreibung ein. Dieses Recht ist in den USA derzeit in Gefahr: Der Oberste Gerichtshof des Landes könnte in den kommenden Wochen das fast 50 Jahre alte Grundsatzurteil »Roe v. Wade« kippen, das 1973 ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibungen verankert hatte.