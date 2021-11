Mysteriöser Suizid der Nazi-Terroristen Die letzten Stunden des NSU – und was bis heute ungeklärt ist

Am 4. November 2011 überfallen zwei Männer eine Sparkasse in Eisenach, wenig später liegen sie tot in einem Wohnmobil. Die Enttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« wirft noch immer Fragen auf.