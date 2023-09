Verkehrspolizisten sind im Normalfall einiges gewohnt. Autofahrer- und Autofahrerinnen in unterschiedlichsten Stadien der Trunkenheit. Fahrzeuge mit mehr oder weniger legalen Modifikationen. Dazu kommt, vor allem in den USA, stets die Frage, ob die Insassen des Fahrzeugs möglicherweise bewaffnet sind. Es dürfte also nicht ganz einfach sein, die Mitglieder der Verkehrspolizei ernsthaft zu überraschen. In Nebraska allerdings ist genau dies geschehen.