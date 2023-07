Die Abtreibung nahm sie demnach im letzten Drittel der Schwangerschaft vor – also nach mehr als sechs Monaten Schwangerschaft. In Nebraska waren Abtreibungen nach dem damals geltenden Gesetz nur bis zur 20. Schwangerschaftswoche erlaubt. Inzwischen sind sie in der Regel nur bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erlaubt, wie CNN berichtet.