Es ist ein kurzes Video, aber die Wut von Jann-Henning Dircks ist deutlich spürbar: »Nehmt Vorschlaghammer, Akkuflex und Bolzenschneider mit«, sagt der Landwirt in die Kamera. Dann geht die Tirade weiter: »Dann stehen wir zusammen, und dann lassen wir uns das nicht gefallen, und dann ist endlich mal gut in dieser Gesellschaft, in dieser Bananenrepublik.« Wegen seiner Wortwahl muss sich Dircks, Bürgermeister von Norderfriedrichskoog in Schleswig-Holstein, seit Dienstag vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft ihm eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten vor, wie ein Sprecher dem SPIEGEL sagte.