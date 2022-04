Polizisten in Nordrhein-Westfalen haben offenbar einen randalierenden Mann in dessen Wohnung in Neukirchen-Vluyn erschossen. Das teilt die Polizei mit . Der Mann sei psychisch krank gewesen.

Ein Zeuge habe die Polizei am Dienstag alarmiert, weil der 50 Jahre alte Mann in seiner Wohnung randaliert, laut geschrien und Gegenstände aus dem zweiten Stock geworfen habe, heißt es. Als die Polizisten die Tür seiner Wohnung geöffnet hätten, habe der Mann sie mit einem Fleischermesser bedroht. Die Beamten hätten sich daraufhin zurückgezogen.