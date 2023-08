Zwei Taxifahrer haben sich in Neumünster der Bundespolizei zufolge eine körperliche Auseinandersetzung um einen Fahrgast geliefert. Demnach soll einer der Fahrer am Bahnhof am Mittwoch kurz vor Mitternacht zunächst den Kollegen eines Konkurrenzunternehmens gestoßen haben, weil dieser den Fahrgast »abgeworben« habe.