Urteil im Saarland Verurteilter Polizistenmörder von Kusel in Wilderei-Prozess freigesprochen

Wegen Mordes an zwei Polizisten in Kusel wurde Andreas S. zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun wurde in einem anderen Fall gegen den 39-Jährigen verhandelt – unter anderem wegen Jagdwilderei.