Die Polizei stehe im Austausch mit mehreren amerikanischen Generalkonsulaten. »Die Identität des Mannes ist geklärt, aber der Wohnort in den USA ist noch nicht gesichert«, so Stabik. Anders als in Deutschland besteht in Amerika keine Meldepflicht. Für die deutschen Ermittler ist der Bundesstaat, in dem der Tatverdächtige lebt, jedoch von Bedeutung: Die dortigen Polizeibehörden können ihnen Auskünfte über etwaige Vorstrafen des 30-Jährigen liefern.