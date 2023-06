Nach einem tödlichen Angriff nahe Schloss Neuschwanstein sitzt ein Tourist aus den USA wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er sei einem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit.

Der 30-Jährige soll am Mittwoch zwei Frauen unter einem Vorwand auf einen Trampelpfad zu einem Aussichtspunkt geführt und eine der beiden Touristinnen körperlich angegriffen und später in die Pöllatschlucht unterhalb der Marienbrücke gestoßen haben. Die Frau starb später. Als die andere Frau einschreiten wollte, habe der Mann diese gewürgt und ebenfalls in die Schlucht gestoßen. Die Ermittler gehen eigenen Angaben zufolge derzeit von einem versuchten Sexualdelikt aus.