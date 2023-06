Ein 30 Jahre alter Tourist aus den USA soll eine 21-Jährige und deren ein Jahr ältere Freundin in Schwangau in eine Schlucht gestoßen haben. Die jüngere Frau starb später im Krankenhaus. Gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Mann wird wegen Verdachts des Mordes, des versuchten Mordes und eines Sexualdelikts ermittelt.