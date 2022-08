Nach einer Versteigerung in Neuseeland sind Leichenteile in den verkauften Koffern gefunden worden. Nun ermittelt die Mordkommission, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Auckland sagte.

Eine Familie aus einem Vorort von Auckland habe am vergangenen Donnerstag die Polizei gerufen, nachdem sie den grausigen Fund in den ersteigerten Koffern gemacht hatte, sagte der Polizeivertreter Tofilau Faamanuia Vaaelua. Die Familie ist laut Ermittlern völlig unverdächtig in dem Fall.