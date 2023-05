Der verheerende Brand in der mehrstöckigen »Loafers Lodge« war am späten Montagabend ausgebrochen. Die Untersuchung des Gebäudes werde »ein umfangreicher und methodischer Prozess« sein, hatte Bennett schon am Mittwochmorgen gesagt: »Wir gehen davon aus, dass er einige Zeit in Anspruch nehmen wird – wahrscheinlich mehrere Tage.« Der Schaden sei beträchtlich. Das Dach sei eingestürzt und teilweise lägen die verbrannten Trümmer etwa einen Meter hoch.