Festnahme im September

Das Justizministerium in Seoul teilte mit, dass auch wichtige Beweise in dem Fall an neuseeländische Beamte übergeben worden seien. »Wir hoffen, dass die Wahrheit in diesem Fall, der weltweit Aufmerksamkeit erregt hat, durch ein faires und strenges Gerichtsverfahren in Neuseeland ans Licht kommt«, sagte ein Justizmitarbeiter in Seoul.

Die Verdächtige war nach einem Hinweis aus der Bevölkerung Mitte September in einer Wohnung in der südöstlichen Küstenstadt Ulsan gefasst worden. Vorangegangen waren Überwachungsmaßnahmen. Der Frau wird von den Ermittlern in Neuseeland vorgeworfen, ihre damals sieben und zehn Jahre alten Kinder um das Jahr 2018 herum in der Region Auckland getötet zu haben.