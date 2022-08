Medienberichten zufolge führt eine Spur in dem Fall zur mutmaßlichen Mutter der Kinder. Die Frau soll sich demnach seit 2018 in Südkorea befinden und das Land seitdem nicht verlassen haben. Sie wird von der südkoreanischen Polizei gesucht. Im Fall einer Festnahme muss sie laut »New Zealand Herald « eine Auslieferung nach Neuseeland fürchten.