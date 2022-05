Es deute nichts auf einen erweiterten Suizid hin, sagte der Sprecher. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben zu den Todesumständen und der Situation des Auffindens. Ob es Hinweise auf einen Einbruch gab, wurde ebenfalls nicht gesagt.

Das Haus liegt im Ortsteil Hagen am Ende eines Wegs zwischen Feldern in der Nähe von Bahngleisen. Bereits am Montag und in der Nacht zum Dienstag sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei Spuren am mutmaßlichen Tatort. Die Ermittlungen sollten am Dienstag fortgesetzt werden. Hagen liegt gut 30 Kilometer nordwestlich von Hannover an der Grenze zum Landkreis Nienburg.