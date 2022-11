Neustadt an der Weinstraße Betrunkener fährt mit Auto in Bach – und geht dann nach Hause

Ein betrunkener Autofahrer hat seinen Wagen in einem Bach in Neustadt an der Weinstraße geparkt. Laut Polizei in Rheinland-Pfalz fuhr der 55-Jährige am Samstagabend über einen befestigten Fußweg in den Speyerbach. Als er dort nicht mehr weiterkam, flüchtete er den Angaben zufolge zu Fuß.