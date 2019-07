Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Jersey ermittelt gegen eine Frau, die alkoholisiert Auto gefahren sein soll - und offenbar einen Polizisten attackiert hat. Die 30-Jährige hat einen Polizisten gebissen, teilte die Staatsanwaltschaft von Ocean County mit.

Die Frau sei einem Polizisten in der Stadt Seaside Park aufgefallen. Sie fuhr demnach 112 Kilometer pro Stunde in einer Zone, in der höchstens umgerechnet Tempo 55 erlaubt ist. Die Frau habe trotz wiederholter Aufforderungen nicht angehalten und sei in Schlangenlinien gefahren. Der Polizist habe die Verfolgung schließlich abgebrochen, um die Öffentlichkeit nicht zu gefährden.

Kollegen stellten die Frau später in einer Bank. Sie habe sich gegen die Festnahme gewehrt, zwei Polizisten hätten leichte Verletzungen erlitten. Einem dritten biss sie laut Staatsanwaltschaft ins Bein.

Man sei froh, dass trotz ihres leichtsinnigen Verhaltens nicht mehr Menschen verletzt worden seien, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Gegen die Frau wurde bereits Anklage erhoben.