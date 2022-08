Stadt erhöht Schutzmaßnahmen an Moscheen

Die Taten versetzen die muslimische Gemeinde in Albuquerque laut Medienberichten zunehmend in Angst. Einige der Mitglieder des Islamischen Zentrums von New Mexico wollen den Treffpunkt laut »New York Times « vorerst nicht mehr besuchen – aus Angst, Opfer einer weiteren Attacke zu werden. An dem Zentrum hatte es demnach bereits zuvor Brandanschläge gegeben.