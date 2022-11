Polizei beschlagnahmte Sexspielzeug und Kamera Priester hat Sex auf dem Altar – drei Jahre Bewährungsstrafe

Ein Passant bemerkte, dass spät am Abend noch Licht in einer katholischen Kirche nahe dem US-amerikanischen New Orleans brannte. Die Szene, die er dann beobachtete, sorgte für Aufruhr in der konservativen Gegend.