Tod eines Obdachlosen in New Yorker U-Bahn Bürgerrechtler Al Sharpton hält Trauerrede – und kritisiert Ron DeSantis

Neely war Medienberichten zufolge in der Vergangenheit wiederholt festgenommen worden. Demnach litt er unter psychischen Problemen, nachdem seine Mutter ermordet worden war. Neely war damals ein Jugendlicher.

Sein Tod am 1. Mai berührt zwei Themen, die in New York immer wieder für Schlagzeilen sorgen: die Gesundheitsversorgung von Menschen mit psychischen Problemen in der Millionenstadt und die Sicherheit in der U-Bahn.