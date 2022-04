New York City Mindestens 16 Verletzte nach Schüssen in Brooklyn – Täter auf der Flucht

Polizeieinsatz an New Yorker U-Bahn-Station: 16 Verletzte

Ein Täter soll bei einer Attacke in einer New Yorker U-Bahn-Station mehrere Menschen mit Schüssen verletzt haben. Insgesamt seien 16 Menschen verletzt worden, zehn davon durch Schüsse, sagte New Yorks Polizeipräsidentin Keechant Sewell bei einer Pressekonferenz. Keines der Opfer sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Feuerwehr zufolge sind fünf Menschen in einem kritischen aber stabilen Zustand.

Nach Angaben der Polizei gibt es zurzeit keine Hinweise auf eine terroristisch motivierte Tat. »Dies wird derzeit nicht als terroristischer Akt untersucht«, sagte Sewell. Die Ermittlungen liefen aber erst seit wenigen Stunden, die Situation könne sich noch ändern. Sewell betonte, dass man derzeit auch noch nichts ausschließe.

Der Täter soll in einer Bahn der Linie N Richtung Manhattan kurz vor der Station 36th Street das Feuer eröffnet haben. »Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, setzte der Verdächtige eine Gasmaske auf und öffnete einen Kanister, der sich in seiner Tasche befand, woraufhin sich der Waggon mit Rauch füllte und er zu schießen begann«, sagte Sewell. Der Verdächtige habe eine Leuchtweste und einen Kapuzenpullover getragen.

Bild vergrößern Abgesperrter Eingang zur U-Bahn: Täter auf der Flucht Foto: John Minchillo / AP

Täter auf der Flucht Videos sollen Szenen nach der Tat zeigen. Menschen strömen in der Station 36th Street im Viertel Sunset Park aus einem U-Bahn-Wagen, umgeben von Nebel- oder Rauchschwaden, einige bleiben am Boden liegen, Blut ist zu sehen, andere kümmern sich um die Verletzten. Der gesuchte Attentäter sei immer noch auf freiem Fuß und gefährlich, sagte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul. Die Behörden fordern alle Bürger auf, »sehr vorsichtig und wachsam« zu sein, sagte sie. Wer Hinweise habe, solle die Polizei verständigen. Aktuell gebe es keine aktiven Sprengsätze in der New Yorker U-Bahn, so Polizeichefin Sewell. Die Feuerwehr hatte zuvor berichtet, sie habe Sprengsätze gefunden.

Bild vergrößern New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul: »Vorsichtig und wachsam« Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS