New York City Polizisten gestehen, 18-Jährige gegen Sex freigelassen zu haben 

In einem aufsehenerregenden Fall polizeilichen Fehlverhaltens haben die Beschuldigten Geständnisse abgelegt: Zwei Polizisten aus New York City gaben vor Gericht zu, eine Verdächtige gegen Sex laufen gelassen zu haben. Die Männer bekannten sich der Bestechlichkeit und eines Dienstvergehens schuldig, wie mehrere US-Medien berichten.

Hintergrund ist ein Vorfall vom September 2017. Damals kontrollierten die Männer eine 18-Jährige im südlichen New Yorker Stadtteil Coney Island. Sie fanden Marihuana bei ihr, legten ihr Handschellen an und brachten sie zu einem Polizei-Van, wie die "New York Times" berichtet.

Überwachungsvideos zeigen CNN zufolge, dass die junge Frau den Van etwa 40 Minuten nach der Festnahme verließ. Die Polizisten fertigten keinen Bericht zu dem Vorfall an.

Die 18-Jährige warf den Männern später vor, sie vergewaltigt zu haben. Die DNA beider Männer wurde an ihr gefunden, die Staatsanwaltschaft klagte die Polizisten an. Doch die Frau verstrickte sich in Widersprüche - der Vergewaltigungsvorwurf wurde fallengelassen.

"Wir sind empört"

Der Richter sagte den Berichten zufolge, er werde die Polizisten im Oktober zu einer fünfmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilen. Der Staatsanwalt sagte, er hätte sie lieber im Gefängnis gesehen. Es handle sich um "schockierenden Machtmissbrauch". Doch aufgrund ihres Geständnisses seien sie demnächst verurteilte Straftäter. Die Anwältin der Frau sagte: "Wir sind empört." Das angekündigte Urteil sei untragbar und ein schlechtes Zeichen für Opfer von Polizeigewalt.

Die Männer verließen den Polizeidienst im November 2017 freiwillig. Den ursprünglich erhobenen Vergewaltigungsvorwurf wiesen sie zurück, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Einer der Verteidiger sagte der "New York Times", die Frau habe Sex angeboten - und die Polizisten hätten eingewilligt.

Der Fall führte zu einer Gesetzesänderung. Einvernehmlicher Sex von Polizisten mit Personen in Gewahrsam war in New York legal - inzwischen ist das verboten.